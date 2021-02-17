Париж, , 16:15 — REGNUM Министр высшего образования, исследований и инновации Франции Фредерик Видаль заявила в интервью CNews, что «союз исламизма и левых сил разлагает наше общество, и университеты не являются исключением».

Видаль также потребовала провести расследование в ведущем научно-исследовательском учреждении Франции Национальном центре научных исследований, чтобы выяснить, «какие исследования проводятся в нашей стране» и какие из них «являются научными, а какие — скорее активистскими».

Напомним, с 2000-х годов французские политики подразумевают под «союзом исламизма и левых сил» некое слияние идей исламизма и крайне левых политических течений, поддерживающих джихадизм.

На следующий день после интервью министра депутат Национального собрания от крайне левой партии «Непокоренная Франция» Бенедикт Торин, в ходе своего выступления в парламенте, обвинила Видаль в «охоте на ведьм».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Национальная ассамблея Франции 16 февраля большинством голосов приняла в первом чтении закон «об укрепление республиканских принципов», который нацелен против исламистского сепаратизма.

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