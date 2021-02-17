Брюссель, , 15:47 — REGNUM Диалог НАТО с Россией важен, несмотря на существующие разногласия. Альянс приветствует продление Договора о мерах по сокращению вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном 17 февраля интервью германской газете Suddeutsche Zeitung.

«Несмотря на все разногласия, диалог с Россией важен», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что приветствует продление СНВ-3. К соглашению в будущем нужно подключать другие государства, в том числе Китай.

Столтенберг считает, что с Россией важно говорить о минимизации рисков и транспарентности, также нужно не допустить новой гонки вооружений. Вместе с тем он заявил, что в основе диалога с Москвой должна лежать сила.

НАТО, пояснил он, стоит укреплять меры по обороне и сдерживанию России, но делать ставку и на диалог. В отношении РФ нельзя быть наивными, Москва ведёт всё более агрессивную политику, призвал генсек организации, но не раскрыл, о каких именно действиях РФ он говорит.

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