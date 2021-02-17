Москва, , 15:31 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о сроках согласования актов приемки работ по капитальному ремонту, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. Инициатива внесена в Госдуму Самарской губернской думой.

Устанавливается срок, в течение которого органом местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников в многоквартирном доме, должны быть согласованы акты приемки оказанных услуг или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме — не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанными органом и лицом соответствующего акта от регионального оператора, если более продолжительный срок не установлен нормативным правовым актом субъекта РФ.

Также для органа местного самоуправления и уполномоченного лица устанавливается возможность направления обоснованных возражений на акт приемки от регионального оператора в случае, если выполненные работы или оказанные услуги по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома оказаны и (или) выполнены с отступлением от проектной документации либо с ненадлежащим качеством.