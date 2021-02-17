Донецк, , 15:46 — REGNUM Действие гуманитарной программы ДНР и ЛНР будет распространяться на всех русскоязычных жителей Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщила 17 февраля пресс-служба политика.

По его словам, это решение было принято на форуме «Русский Донбасс» совместно с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

«Мы приняли решение о необходимости усилить работу в направлении поддержки наших соотечественников, проживающих на подконтрольной Украине территории, и расширить гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Теперь её действие будет распространяться на русских и русскоязычных граждан всей Украины», — сказал Пушилин.

Политик отметил, что программа нужна жителям Украины, поскольку власти страны продолжают усиливать дискриминацию русскоязычного населения — лишают людей работы, запугивают их.

«Будет продолжена поддержка жителей временно подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны… Мы также обязаны помочь учителям русского языка и литературы, которые… вынуждены терпеть унижения и преодолевать враждебное отношение», — рассказал глава ДНР.

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