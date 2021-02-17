Вена, , 15:42 — REGNUM Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 20 февраля приедет в Тегеран для того, чтобы провести обсуждение вопросов развития дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана из-за того, что инспекторов МАГАТЭ могут с 23 февраля перестать пускать на ядерные объекты страны. Об этом 17 февраля сообщил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади на своей странице в соцсети Twitter.

«Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в Тегеран в субботу с целью технических переговоров с (иранской) Организацией по атомной энергии о том, как продолжить сотрудничество в свете нового развития ситуации», — говорится в сообщении Абад.

Также постпред Ирана при международных организациях в Вене напомнил, что закон, согласно которому инспекторов МАГАТЭ больше не будут пускать на иранские ядерные объекты, как это предполагала так называемая ядерная сделка, вступит в силу с 23 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля пресс-секретарь иранского правительства призвал европейскую тройку (Германию, Францию и Великобританию) и США воспользоваться оставшимся коротким периодом и ухватиться за возможность спасти ядерную сделку.