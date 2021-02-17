Москва, , 15:21 — REGNUM Госдума приняла решение о назначении пяти членов Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Консультации проходили накануне во фракциях.

«Мы сформировали представительство Центральной избирательной комиссии. Те кто сегодня избран — люди известные, уважаемые, специалисты в области избирательного права», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав руководствоваться законом на поприще.

От «Единой России» в ЦИК идет работать глава аппарата фракции в Госдуме Константин Мазуревский, он уже был членом Центризбиркома с правом совещательного голоса. От КПРФ — действующий член ЦИК с 1995 года Евгений Колюшин, от ЛДПР — депутат Госдумы Александр Курдюмов, от «Справедливой России» — действующий член ЦИК с 2016 года Николай Левичев. Кроме того, в новый состав ЦИК назначен действующий члена комиссии от Совфеда Антон Лопатин.

В марте 2021 года истекает пятилетний срок полномочий нынешнего состава ЦИК. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, еще пятеро — президентом РФ.

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