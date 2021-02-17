Париж, , 15:24 — REGNUM Главы МИД стран «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции, 18 февраля проведут в Париже видеоконференцию со своим американским коллегой для обсуждения темы Ирана и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

«Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет 18 февраля в Париже своих коллег из ФРГ и Великобритании Хайко Мааса и Доминика Рааба. К ним в режиме видеоконференции присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данной встрече будет проведено обсуждение тем Ирана и региональной безопасности на Ближнем Востоке в рамках регулярных дискуссий по данным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Франции осудило обстрел района аэропорта Эрбиль в Ираке, в результате которого погиб один человек.