Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Председатель петербургского Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров на пленарном заседании 17 февраля заявил о необходимости сохранить институт президентства Российской империи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

Этому предшествовала дискуссия о благодарностях, которые Макаров от лица Заксобрания в последнее время объявляет силовым структурам. На этот раз благодарности были объявлены нескольким сотрудникам Росгвардии.

Беспартийный оппозиционный депутат Максим Резник назвал очередные благодарственные письма силовикам «позором» после их жёстких действий на несанкционированных акциях 23 и 31 января.

«Это не вопрос политики. Безусловно, плохие люди есть в любой профессии. Но дело в уместности. Уважаемый Вячеслав Серафимович, я категорически не готов согласиться с вашей нарочитой, от имени парламента, бесконечной благодарностью силовым структурам», — сказал Резник.

В ответ Вячеслав Макаров заявил, что идет «речь о судьбе Отечества» и «национальной безопасности», упомянув по какой-то причине ЛГБТ.

«Можно сомневаться, заблуждаться, ошибаться, я уж не говорю, что дискутировать, спорить, но предавать нельзя», — сказал Макаров. Росгвардия же, по его словам, заслуживает самых высоких слов благодарности.

Затем он напомнил о Февральской революции 1917 года, когда «предали царя» и разрушили Российскую империю. По его мнению, сейчас необходимо сплачиваться «перед лицом опасности», а не «бороться с Россией».

«Мы понимаем, что мы должны объединиться, сохранить великий институт, институт президентства Российской империи твердым, сохранить Россию независимой державой. А сотрудников национальной гвардии мы всегда благодарили и будем благодарить», — сказал Вячеслав Макаров.

Выступление Вячеслава Макарова, 17.02.2021, видео: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

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