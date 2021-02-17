Сочи, Краснодарский край, , 15:12 — REGNUM Сирийские власти настроены на дальнейшую конструктивную работу в рамках процесса политического урегулирования в стране. Об этом заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил 17 февраля в Сочи на пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Официальный Дамаск подтвердил свою готовность и далее эффективно взаимодействовать в рамках политического процесса. Есть понимание, что этот сирийский диалог ведут сами сирийцы без какого-либо вмешательства извне, подчеркнул он.

«Мы позитивно оценили ход работы 5-й сессии редакционной комиссии Конституционного комитета, которая недавно прошла в Женеве», — сказал Сусан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Сочи гаранты астанинского процесса по урегулированию в Сирии — Россия, Турция и Иран — заявили о неделимости Сирии, подтвердив приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны.

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