Москва, , 15:01 — REGNUM Совет Федерации РФ сегодня, 17 февраля, одобрил закон о повышении штрафов за нарушения при спонсировании публичных акций в России, а также неповиновение правоохранительным и силовым органам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно закону, за нарушение порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за непредставление или несвоевременное представление отчета об их расходовании вводятся повышенные штрафы — до 20 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

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Также усилена административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, например, сотрудника полиции или Росгвардии. За подобное нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, к нарушителям могут применить административный арест на срок 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о штрафах за нарушения при организации и проведении митингов и протестных акций был принят Госдумой РФ в итоговом, третьем чтении 10 февраля.

Как пояснил член комитета Госдумы по госстроительству Олег Быков («Единая Россия»), этот закон призван обеспечить реализацию прав граждан.