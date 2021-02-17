Бишкек, , 14:56 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали сотрудника службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, подозреваемого в получении взятки от наркоторговца. Но прокуратура не разрешает его арестовывать.

По данным следствия, задержанный милиционер и его сообщник вымогали деньги у жителя Чуйской области, пойманного в момент перевозки 19 коробок с гашишем.

Часть затребованной суммы коррумпированный наркоборец уже успел получить, также он оставил себе конфискованные наркотики.

В ходе обыска в служебном кабинете задержанного сотрудники киргизстанских спецслужб обнаружили и изъяли два свертка со специфическим запахом дикорастущей конопли и 14 патронов неустановленного калибра.

А в принадлежащем ему доме были найдены автоматический пистолет «Стечкина» и 29 патронов к нему, магазин от неизвестного оружия, а также компьютерные флешки, компакт-диски и большое количество служебных документов с грифами «секретно» и «совершенно секретно».

Также сотрудники ГКНБ провели обыск по месту жительства сообщника задержанного милиционера, в ходе которого обнаружены и изъяты 29 патронов калибра 7,62 от револьвера «Наган».

В ведомстве отмечают, что несмотря на наличие прямых улик и доказательств причастности задержанного сотрудника службы по борьбе с наркоторговлей и его сообщника к целому ряду преступлений, прокуратура Чуйской области отказала в их аресте.