Сеул, , 14:51 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провёл 17 февраля встречу с послом Пакистана в Южной Корее Мумтаз Захрой Балох. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, представители двух стран обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и миротворчество, а также договорились провести встречу на высоком уровне в течение года.

Напомним, что днём ранее первый замглавы МИД Южной Кореи встретился с послом Мьянмы в Южной Корее. В ходе встречи южнокорейский дипломат выразил глубокую обеспокоенность недавним военным переворотом в Мьянме.

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