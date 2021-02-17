Киев, , 14:48 — REGNUM Парламентская фракция «Голос» в Верховной раде Украины требует уволить Леонида Кравчука с поста главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 17 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главная претензия политической силы состоит в том, что заявления и действия Кравчука «не согласуются между собой и вредят Украине».

Один из лидеров фракции Сергей Рахманин считает, что Минский процесс, «который уже давно является бесперспективным», Украине надо использовать максимально эффективно.

«Человек, который вместо этого прибегает к вреду, на наш взгляд, не имеет права находиться на этом посту… Политик не должен недооценивать противника и переоценивать себя, как это ранее делали Петр Порошенко и Владимир Зеленский, пытаясь «переиграть» и «договориться» с Путиным. Ту же самоуверенность излучал и Кравчук», — сказал Рахманин.

В завершение депутат отметил, что в «Голосе» рассчитывают — после этого обращения Кравчук сам должен признать, что его пребывание на этом посту выглядит, «мягко говоря, нецелесообразно».

ИА REGNUM напоминает, что последний резонанс на Украине вызвало выступление Кравчука с эфире российского телевидения вместе с лидерами республик Донбасса.

16 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кравчукупозволено немного больше, чем любому другому должностному лицу. В свою очередь, спикер украинской делегации Арестович заявил, что Кравчук использует разные возможности донести до российской целевой аудитории украинскую точку зрения.