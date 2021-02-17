Москва, , 14:48 — REGNUM Угрозы дипломатам РФ в связи с пикетами против властей в Мьянме нет, заявил 17 февраля пресс-секретарь российской дипмиссии в Янгоне Антон Анисимов.

«Акции проходят мирно, угрозы сотрудникам российского диппредставительства не представляют, вопрос об эвакуации не стоит», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошёл военный переворот, в ходе которого президент Вин Мьин был отстранён от власти и задержан. В настоящее время в стране наблюдается некоторая нормализация обстановки. Военные сформировали в Мьянме новый орган власти — Государственный административный совет.

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