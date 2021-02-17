Краснодар, , 14:47 — REGNUM Россия, Турция и Иран по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая состоялась в Сочи 17 февраля, сделали совместное заявление по ситуации в Сирийской Арабской Республике. В частности, стороны заявили о неделимости страны, подтвердив неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.

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Представители трёх стран также указали на необходимость полного выполнения всех имеющихся соглашений по сирийскому Идлибу.

«Подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путём полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу», — говорится в совместном заявлении

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Россия, Турция и Иран выразили обеспокоенность усилением боевиков в сирийском Идлибе, а также призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии. в заявлении подчёркивается, что военные нападения Израиля нарушают международное право и подрывают суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожают стабильности и безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, в Сочи гаранты астанинского процесса по урегулированию в Сирии — Россия, Турция и Иран — провели трёхсторонние консультации. Перед началом консультаций были проведены двусторонние встречи российской стороны с представителями Ирана и Турции.

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