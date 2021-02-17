Москва, , 14:42 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала фейками слухи о своей пенсии и сообщила ее реальный размер, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Во-первых, моя декларация открыта. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тысяч», — сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

Она возмущена слухами о ее якобы «баснословной» пенсии.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тысяч», — сказала сенатор.