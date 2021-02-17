Кишинёв, , 14:41 — REGNUM Личные данные депутата парламента Молдавии Богдана Цырди опубликованы на скандальном украинском ресурсе «Миротворец». Об этом сообщил сам парламентарий в своём Telegram-канале.

Цырдя рассказал, что его данные появились на сайте после того, как депутат допустил критические высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского, его политики по закрытию оппозиционных телеканалов и преследованию политических оппонентов.

«Нас причислили к «врагам Украины». Слава Богу, что не украинцев. Мы думали, Украина це Европа, оказалось, Украина це Зеленский. Не знал», — иронизирует он.

Депутат отметил, что Украина является колонией США, и в этом виноват не он, а те, кто стоят за «Миротворцем».

"Это не я разорил Украину, распродал все прибыльные предприятия, разрушил ваш автопром и авиастроение, а ваши политики… и вы в том числе», — заявил Цырдя.

Напомним, ранее Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи потребовал от Украины закрыть «Миротворец», поскольку сайт публикует персональные данные людей, которых считают «врагами» Украины без всяких на то оснований.

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