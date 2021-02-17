Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Общество в Грузии может «расколоться» в случае ареста лидера крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 17 февраля сделал перед журналистами посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Рассмотрение ходатайства генпрокуратуры об аресте Мелии должно начаться в Тбилисском городском суде сегодня, 17 февраля, в 16:00 по местному времени (15:00 мск).

По мнению Харцеля, недоверие жителей Грузии к судебной системе и поляризация между оппозицией и властями могут обострить политический кризис в стране.

«Вижу риск, что при существующем развитии и существующей траектории событий, мы придем к большему расколу. Опасаюсь, что этот случай окажет широкое влияние на политический ландшафт, что сделает невозможным нахождение общего языка и общего выхода», — сказал посол Евросоюза.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет в знак протеста. После этого суд пересмотрел условия его освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался платить необходимую сумму, после чего парламент снял с него депутатскую неприкосновенность.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии анонсировали «глубочайший кризис» в случае ареста Мелии

Читайте развитие сюжета: Оснований для ареста лидера ЕНД в Грузии нет – адвокат