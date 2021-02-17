Минск, , 14:28 — REGNUM На 1 января 2021 года в Белоруссии зарегистрировано 15 политических партий, 25 профсоюзов (в том числе 20 республиканских), 3021 общественное объединение (в том числе 227 международных, 789 республиканских и 2005 местных). Такие данные 17 февраля опубликовало министерство юстиции республики.

Читайте также: Минский горисполком отказал «Бессмертному полку» в проведении шествия

В Белоруссии зарегистрировано 42 союза (ассоциации) общественных объединений, 227 фондов (18 международных, 7 республиканских и 202 местных), 7 республиканских государственно-общественных объединений. Кроме того, действуют 1198 партийных организаций, 26 522 профсоюзные организации и 43 865 оргструктур общественных объединений.

«В 2020 году в Республике Беларусь зарегистрировано 84 новых общественных объединения, из них 3 международных, 8 республиканских и 73 местных. Зарегистрировано (поставлено на учет) 7 оргструктур политических партий, 790 оргструктур общественных объединений и 1360 оргструктур профсоюзов, — отметили в министерстве. — По сравнению с 2019 годом общее количество зарегистрированных общественных объединений увеличилось на 0,9% (с 2995 на 1 января 2020 года до 3021 на 1 января 2021 года)».

Минюст Белоруссии сообщил также: «Количество зарегистрированных (поставленных на учет) оргструктур общественных объединений увеличилось на 0,7% (с 43 545 на 1 января 2020 года до 43 865 на 1 января 2021 года), оргструктур политических партий увеличилось на 0,5% (с 1192 на 1 января 2020 года до 1198 на 1 января 2021 года), организационных структур профессиональных союзов увеличилось на 1,5% (с 26 125 на 1 января 2020 года до 26 522 на 1 января 2021 года)».

Ранее на эту тему: Минюст Белоруссии зарегистрировал «Патриотов Беларуси»