Москва, , 14:45 — REGNUM Жители даже самых небольших населённых пунктов должны иметь возможность участия в публичных слушаниях и голосованиях по вопросам благоустройства. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 17 февраля на заседании правительства.

Он отметил, что правительство по поручению президента РФ подготовило законопроект, который обеспечит гражданам возможность более активного участия в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.

Такое голосование, добавил Мишустин, будет доступным даже в самых небольших поселениях через портал госуслуг или официальный сайт органа местного самоуправления. Обязанность этого органа — предоставить людям техническую возможность высказать свое мнение.

Глава правительства подчеркнул, что мнение каждого жителя по вопросам городского благоустройства должно быть услышано. Это относится и к строительству социально значимых объектов, и к другим вопросам касающимся качества жизни людей.