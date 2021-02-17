Тбилиси, , 14:16 — REGNUM В Грузии лидеры десяти бизнес-ассоциаций выступили с совместным обращением к правительству страны с призывом смягчить карантинные ограничения. Текст обращения был опубликован на сайтах ассоциаций.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Во время пандемии крайне важно расширить антикризисный экономический пакет и наладить интенсивную коммуникацию и сотрудничество с частным сектором, чтобы избежать экономического коллапса», — говорится в обращении.

Представители бизнеса отмечают, что эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась, по сравнению с показателями ноября-декабря 2020 года, когда в Грузии ввели жёсткие ограничительные меры. Авторы обращения призывают власти отменить запрет на работу торговых объектов в выходные дни, перенести начало комендантского часа с 21:00 на 23:00 и разрешить открыться горнолыжным курортам с 22 февраля.

Лидеры бизнес-ассоциаций также призвали правительство разработать комплекс антикризисных мер для помощи предпринимателям, а также назначать бизнес-омбудсмена с учетом их мнения.

Под обращением подписались лидеры ассоциаций рестораторов, гастрономии, ритейлеров, торговых центров, транспорта и дорог, гостиниц, налогоплательщиков, горных курортов, а также дистрибьюторов.

Читайте ранее в этом сюжете: На курорте в Грузии прошла акция протеста