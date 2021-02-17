Москва, , 14:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий перечень лиц, имеющих право беспрепятственного посещения учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Согласно поправкам, посещать СИЗО и колонии сможет глава Минюста РФ.

По мнению комитета Госдумы по безопасности, принятие закона позволит Министерству юстиции Российской Федерации более эффективно осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.