Москва, 17 февраля 2021, 14:11 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв посоветовал депутату Госдумы РФ от КПРФ Валерию Ракшину, который усмотрел в его словах попытки реабилитации нацизма, послушать полный текст его выступления в эфире авторского ток-шоу на канале «Россия 1».
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На своей странице в Instagram телеведущий заявил о подтасовке фактов рядом СМИ.
Он отметил, что у медиа, написавших о его высказывании в телеэфире, истерика.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Гитлер был «смелым человеком», поскольку «не косил от армии». Вместе с тем телеведущий подчеркнул, что это не отменяет того, что лидеры Третьего рейха были нацистскими преступниками.
После этого депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание телеведущего Владимира Соловьёва о Гитлере на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности.