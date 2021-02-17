Москва, , 14:11 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв посоветовал депутату Госдумы РФ от КПРФ Валерию Ракшину, который усмотрел в его словах попытки реабилитации нацизма, послушать полный текст его выступления в эфире авторского ток-шоу на канале «Россия 1».

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«Послушайте полный текст, если хотите, я вам его отправлю. Там и близко нет никакого оправдания нацизма», — заявил Соловьёв.

На своей странице в Instagram телеведущий заявил о подтасовке фактов рядом СМИ.

«Разоблачаю очередную провокацию «либерСМИ». Цитату точную и полную дать боятся, вот и подтасовывают, а кто-то в прокуратуру заявление уже пишет!» — добавил Соловьёв.

Он отметил, что у медиа, написавших о его высказывании в телеэфире, истерика.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Гитлер был «смелым человеком», поскольку «не косил от армии». Вместе с тем телеведущий подчеркнул, что это не отменяет того, что лидеры Третьего рейха были нацистскими преступниками.

После этого депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание телеведущего Владимира Соловьёва о Гитлере на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности.