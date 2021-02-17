Москва, , 14:10 — REGNUM Госдума более жестко относится к гражданам, чем правительство, которое не видит оснований для ужесточения наказания за нарушения во время предвыборной агитации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

«Мы тут прыгаем выше, чем правительство, мы задаем тон. Правительство более лояльно относится к народу, чем Государственная дума, которую народ избрал, это печально», — заявил Синельщиков.

Парламентарий обратил внимание на то, что в правительстве также сомневаются в необходимости ужесточать наказание за такие нарушения: в материалах к проекту закона отсутствуют сведения, подтверждающие обоснованность кратного повышения штрафов в том числе с учетом требований соразмерности и индивидуализации ответственности.

«Это не хулиган, ни вор, это не человек, который находится под административным надзором, это самый обычный гражданин и, как я знаю на практике, не очень-то грамотный гражданин. Ему достаточно предупреждения, штраф-то там не нужен даже», — уверен Синельщиков.

Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, кратно повышающий штрафы за нарушения правил агитации. Размер новых штрафов составит для граждан в размере до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

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