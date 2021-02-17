Сеул, , 14:14 — REGNUM Новый посол Японии в Южной Корее Коичи Аибоси считает, что сотрудничество между Токио, Сеулом и Вашингтоном необходимо для региональной стабильности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление посла, опубликованное на официальном сайте посольства.

«Южная Корея и Япония являются соседями, связанными сферами политики, экономики, общества и культуры, — сказал Аибоси в своём выступлении. — Для того, чтобы регион оставался стабильным, необходимо сотрудничество не только между Южной Кореей и Японией, а также между Южной Кореей, Японией и США».

Посол отметил, что осведомлён о тяжелом состоянии отношений между странами, подчеркнув, что чувствует «тяжёлую ответственность» как посол Японии в Южной Корее.

Он также выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации и пообещал выполнить свои обязанности по созданию среды, которая позволит активизировать гуманитарные обмены в различных областях.