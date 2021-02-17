Стокгольм, , 14:03 — REGNUM В Швеции «Либералы» требуют немедленного перезапуска ядерного реактора, расположенного в Рингхальсе. В партии подчеркнули, что после недавней нехватки электроэнергии в стране необходимо принимать срочные меры. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Если мы будем продолжать в том же духе, то скоро мы станем развивающейся страной. Нельзя с этим мириться», — заявила в интервью журналистам лидер «Либералов» Нямко Сабуни.

Атомный реактор Ringhals 1 был остановлен в канун Нового года в 2020 году. Процесс вывода из эксплуатации еще не начался, поэтому, по мнению Сабуни, реактор с технической точки зрения может быть запущен немедленно.

Однако, согласно действующему законодательству, данный реактор не может быть повторно введен в эксплуатацию, поскольку Шведское управление по радиационной безопасности закрыло его навсегда.

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