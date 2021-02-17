Москва, , 13:46 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновского на его заявление о плагиате по вопросу плагиата темы индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

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В ходе видеоконференции лидеров думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным Жириновский обвинил «Справедливую Россию» в плагиате инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Жириновский почему-то считает, что «Справедливая Россия» взяла эту инициативу. Но если посмотреть в календарь внесения, то там все ясно, и почему-то именно ЛДПР не подписалась под обращением в Конституционный суд в защиту работающим пенсионеров», — сказал Миронов.

Фракции «Справедливая Россия» и КПРФ подписались, а ЛДПР отказалась, напомнил он.

По мнению Миронова, таким образом ЛДПР поддержала «Единую Россию», которая уже пять лет «замораживает» пенсии «всем тем, кто на старости вынужден работать, чтобы свести концы с концами».

Для обращение в КС необходимо собрать 90 подписей депутатов Госдумы.

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