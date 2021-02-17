Воронеж, , 13:39 — REGNUM Заместитель главы администрации Воронежа по градостроительству задержан, об этом сообщили 17 февраля СМИ со ссылкой на источники. Официально задержание чиновника корреспонденту ИА REGNUM пока не подтвердили.

О задержании заместителя главы администрации сообщил «Коммерсант-Воронеж», по данным источников издания претензии правоохранителей могут быть связаны с периодом работы чиновника в управе Коминтерновского района. Также сообщается о задержании заместителя руководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию.

В Следственном управлении Следственного комитета корреспонденту ИА REGNUM данные о задержании официально не подтвердили, пообещав предоставить информацию позже. В пресс-службе администрации города рекомендовали обратиться за информацией к правоохранителям, уточнив, что «если мероприятия связаны с текущей деятельностью служащего, структурные подразделения администрации окажут все необходимое содействие правоохранительным органам. Муниципалитет не сомневается в том, что расследование будет проведено объективно и всесторонне».

Пост заместителя главы администрации города занимает Юрий Бавыкин, он был назначен на него в декабре 2020 года — после увольнения Владимира Левцева, который является фигурантом уголовного дела о присвоении 1,5 млн рублей.