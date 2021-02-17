Париж, , 13:47 — REGNUM По итогам заседания Совета безопасности Франции члены правительства страны приняли решение не ужесточать антикоронавирусные меры до конца зимних каникул в школах, чтобы дать населению «продохнуть». Об этом в среду, 17 февраля, сообщает France Info.

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Уточняется, что на фоне выявления стабильного ежедневного количества заражений SARS-CoV-2 в стране члены Совета безопасности Франции, собравшиеся в первой половине дня 17 февраля в резиденции президента страны Эммануэля Макрона в Елисейском дворце, решили не принимать новых мер по борьбе с пандемией до 8 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи граждан Алжира оказались заблокированы на территории Франции после того, как африканское государство закрыло наземные и морские границы из-за распространения SARS-CoV-2.

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