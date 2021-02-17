Рим, , 13:37 — REGNUM Италия будет укреплять диалог с Россией. С таким заявлением сегодня, 17 февраля, в ходе программного выступления в Сенате перед голосованием о доверии его правительству выступил новый премьер-министр Италии Марио Драги.

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«Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией», — подчеркнул глава итальянского правительства.

Он также добавил, что Рим с озабоченностью наблюдает за тем, что «происходит в этой и других странах, где ущемляются права человека», цитирует ТАСС слова Драги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Италия — одна из тех стран Евросоюза, которая «не считает целесообразным занимать агрессивную позицию по отношению к Российской Федерации». Он подчеркнул, что, добросовестно следуя консенсусу о тех или иных санкциях в Евросоюзе, Италия не рассматривает их в качестве эффективных инструментов воздействия на РФ.

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Лавров считает, что Италия не без возражений со стороны Брюсселя отстаивает своё право развивать двухсторонние отношения с Российской Федерацией.

Напомним, о том, что бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился сформировать новое правительство, стало известно 12 февраля. Предыдущее правительство возглавлял Джузеппе Конте. Он подал в отставку 26 января.

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