Сеул, , 13:37 — REGNUM 17 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял верительные грамоты от новых послов восьми стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, глава государства принял грамоты от послов Монголии, Финляндии, Коста-Рики, Израиля, Кении, Никарагуа, Австралии и посла Евросоюза в Южной Корее.

Известно, что после получения документов Мун Чжэ Ин сделал памятные снимки и провёл ряд встреч с новыми послами, в ходе которых призвал иностранных дипломатов укрепить сотрудничество с Южной Кореей.

Напомним, что в октябре прошлого года президент Южной Кореи принял верительные грамоты от новых послов шести стран.

Читайте также: Глава Южной Кореи принял верительные грамоты от послов шести стран