Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Члены крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) не позволят арестовать своего лидера Нику Мелию. Об этом 17 февраля заявил в эфире телеканала Palitra News член ЕНД Роман Гоциридзе.

Мелия с 16 февраля, после того, как парламент снял с него депутатскую неприкосновенность, находится в офисе партии и не покидает его. По словам Гоциридзе, правоохранителям, если они захотят арестовать лидера ЕНД, будет оказано сопротивление.

«Арест? Будет жёсткий удар, а не арест, — сказал политик. — Наш офис выдерживает 9-балльное землетрясение, весь политический класс будет в этом офисе».

Гоциридзе также заявил, что в случае ареста Мелии в Грузии начнется «глубочайший кризис», так как в оппозиции откажутся от переговоров с представителями властей.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет в знак протеста. После этого суд пересмотрел условия его освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался платить необходимую сумму, Генпрокуратура направила в суд запрос на его арест.

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