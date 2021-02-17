Минск, , 13:31 — REGNUM Верховный суд Белоруссии принял решение оставить без удовлетворения ходатайство защиты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с нахождения под стражей на более мягкую. Об этом 17 февраля сообщает агентство БелТА.

«Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико на содержание под домашним арестом. Ходатайство было отклонено», — говорится в материале журналистов агентства.

Также указывается, что вместе с Бабарико на скамье подсудимых по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк» находится еще ряд менеджеров банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Белоруссии приступил к публичному уголовному процессу по скандальному делу, обвиняемыми по которому проходят бывшие менеджеры белорусского ОАО «Белгазпромбанк» — одного из крупнейших банков республики.