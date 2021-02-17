Москва, , 13:35 — REGNUM Российская сторона отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA в РФ, так как ранее подобные отказы были со стороны США. Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал в опубликованном 17 февраля интервью РИА Новости.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что ряду российских дипломатов отказали в визах власти США, после чего российскую визу не получил предполагаемый новый руководитель представительства NASA в РФ. Его имя не было названо.

«Да, это был ответный шаг», — подтвердил Рябков.

Он добавил, что по линии других американских ведомств разные помехи, в том числе связанные с визами, постоянно имели место. По линии NASA российская сторона серьёзно с таким не сталкивалась.

Эти искусственные препоны можно было бы преодолеть или ликвидировать. Москва будет предлагать это новой администрации в Вашингтоне, отметил дипломат.