Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Петербургские депутаты обвинили Смольный в неэффективном управлении городской собственностью. Несколько парламентариев заявили об этом на пленарном заседании Заксобрания 17 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, обсуждая соответствующий законопроект, депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева указала, что эффективное управление имуществом предполагает предоставление недвижимости — если необходимо делать это без торгов — по объективной цене с контролем сроков исполнения инвестконтракта и целей, ради которых предоставляется имущество.

«Ни правительство, ни тем более парламент не контролирует многочисленные факты — больше пятисот объектов было предоставлено без торгов — ни цели, ни сроки, ни цены. Имущество предоставили, а дальше — будет ли это апарт-отель, или гостиница, или вообще что-то другое, будет ли это через два года или через 15 лет — это никто не контролирует. Достаточно истории предоставления Конюшенного ведомства за 15 млн рублей либо бывших Павловских казарм, здания «Ленэнерго» за 30 млн рублей. Цены смешные, сроки уже давно нарушены, а целевое предоставление тоже никто не проверяет, вообще забыли, на какие цели всё это выделялось», — возмутилась Дмитриева.

То же самое она может сказать и о государственно-частном партнерстве. Например, в Петербурге ей непонятны условия и цели многих ГЧП, хотя по федеральному закону, указывает Дмитриева, такие сделки должны быть публичными и гласными. «Мы же ничего не знаем и не понимаем», — сказала она.

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С критикой работы Смольного на этом поприще выступил и лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев.

«О какой эффективности может идти речь, если официальная арендная плата на автостоянку в центре жилого двора стоит 15 тысяч рублей в квартал. Заключается на три года, КИО выходить с расторжением отказывается. Сидят по 15−20 лет эти так называемые «арендаторы», — возмутился он.

Ковалев также упомянул расселенные дома в Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском и других районах, которые считаются нежилыми — по его информации, таковых около 200 штук. «А потом говорят: «Давайте их продадим, когда они развалятся», и оценивают их по стоимости развалины, которая образовалась после 20 лет этого стояния. Вот что у нас происходит сегодня», — заключил депутат.

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Представитель КПРФ Александр Рассудов и вовсе заявил, что команда предыдущего губернатора Георгия Полтавченко последовательно занималась разрушением имущественного блока, когда были уничтожены районные агентства КУГИ, которые и связывали бизнес и администрацию, вместо них появились «закрытые, никому не понятные учреждения».

Рассудов призвал законодательно обязать Смольный отчитываться перед ЗакСом, чтобы парламент мог контролировать, как чиновники распоряжаются собственностью горожан.

«Она принадлежит не чиновникам, которые ее рассматривают исключительно как свою, личную собственность. Как говорили в известном фильме: «Не нужно путать свою шерсть с государственной». В данном случае эффективность использования нашей с вами городской собственности уже ушла в отрицательные величины. Уже можно с уверенностью говорить, что за прошедшие годы стройная, четкая, проверенная годами эффективная система имущественного блока, наверное, целенаправленно разрушалась. <…> Когда эффективная система разрушается, а вместо нее появляются суррогаты, всегда можно говорить: «Ищи того, кому выгодно». Не хочу ничего плохого сказать в адрес [нынешнего главы КИО] Леонида Кулакова, но предшествующая команда целенаправленно просто уничтожала имущественный блок ради каких-то, видимо, своих корыстных интересов», — сказал Рассудов.

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