Сеул, , 13:39 — REGNUM Правительство Южной Кореи сосредоточит внимание на ускорении реализации плана по строительству жилья с целью стабилизации цен на недвижимость. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра и министр стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Известно, что данное заявление политика было обнародовано 17 февраля в ходе совещания по вопросам недвижимости.

Министр отметил, что ко второму кварталу 2021 года будут выбраны подходящие земельные участки, которые будут использованы для строительства новых объектов недвижимости, а также подчеркнул, что к 2025 году правительство намерено построить на территории страны порядка 2,05 млн квартир.

Отмечается, что в случае реализации плана данный объём строительства станет самым большим за последние два десятилетия.

Хон Нам Ги также акцентировал внимание на том, что нынешняя жилищная политика властей сосредоточена на расширении предложения жилья в Сеуле и других крупных городах.