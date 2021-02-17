Нумеа, Франция, , 13:25 — REGNUM Конгресс заморской территории Франции Новая Каледония сформировал правительство, большинство в котором заняли сторонники независимости от метрополии. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает France Info.

Через две недели после того, как предыдущее правительство Пьер-Шанеля Тутугоро было вынуждено подать в отставку, в Новой Каледонии было сформировано новое территориальное правительство, которое будет находиться у власти минимум полтора года.

В составе правительства находятся три члена партии «Национальный союз за независимость — Канакский социалистический фронт национального освобождения», три представителя «Национального союза за независимость», четыре члена партии «Доверие к будущему», выступающей против независимости, и один член партии «Каледония вместе», также лояльной к центральному правительству Франции.

Выборы председателя и вице-председателя нового правительства Новой Каледонии также состоятся сегодня, 17 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля, после того, как члены правительства, выступающие за независимость Новой Каледонии от Франции, подали в отставку.

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