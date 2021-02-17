Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Голос за «Шведских демократов» равносилен поддержке расистов — и исключений здесь быть не может. Об этом в своем Twitter сообщил шведский актер Александр Карим.

«Шведские демократы — расистская партия. Точка. Если вы голосуете за них, то вы расист, точно так же вы становитесь нацистом, если голосуете за Национал-социалистическую рабочую партию», — написал Карим.

«Тут, вроде, нечего обсуждать. Шведские демократы. Есть. Расисты. Голос за них — голос за расистов. Просто объявите об этом открыто. Я это спокойно приму. Можем обсудить вашу потерянную душу. Но когда вы говорите, что Шведские демократы — вовсе не расисты, то это неправда, это только показывает ваше невежество», — объяснил актер, сообщает газета Fria Tider.