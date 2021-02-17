Минск, , 13:10 — REGNUM Верховный суд Белоруссии 17 февраля приступил к публичному уголовному процессу по скандальному делу, обвиняемыми по которому проходят бывшие менеджеры белорусского ОАО «Белгазпромбанк» — одного из крупнейших банков республики. Их обвиняют в совершении экономических преступлений — извлечении корыстной выгоды при выдаче белорусским фирмам кредитов банка. Процесс начался с отвода судьи Игоря Любовицкого.

Основным обвиняемым по скандальному уголовному делу является экс-председатель правления банка Виктор Бабарико. Весной 2020 года он покинул пост главы банка ради выдвижения кандидатом в президенты. Центризбирком Белоруссии отказался его регистрировать. КГБ арестовал его летом вместе с сыном — главой избирательного штаба Эдуардом Бабарико.

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Отвод председательствующему на процессе Игорю Любовицкому заявил защитник основного обвиняемого — известный белорусский адвокат Дмитрий Лаевский. Основанием стало совладение жены Любовицкого юридическим бюро, в котором работает адвокат одного из обвиняемых, что ставит под сомнение беспристрастность суда.

Коллегия суда отклонила заявленный отвод. Процесс проходит в суде Московского района при чрезвычайных мерах безопасности. Обвиняемыми по делу проходят Александр Ильясюк, Алексей Задойко, Виктор Бабарико, Дмитрий Кузьмич, Сергей Добролет и Сергей Шабан.

Напомним, карьерный взлёт Игоря Любовицкого начался после скандального процесса над тремя белорусскими публицистами — журналистами ИА REGNUM. В феврале 2018 года судья Минского городского суда вынес приговор критикам русофобии, обвинённым в экстремизме. Вскоре после этого Любовицкий стал зампредом Мингорсуда, а затем — судьёй Верховного суда. Прозападная оппозиция в Белоруссии горячо приветствовала репрессии против пророссийских журналистов и требовала более сурового приговора.

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Также напомним, в ходе президентской кампании 2020 года Александр Лукашенко и его «спарринг-партнёры», представители белорусских спецслужб и прозападной оппозиции заявляли о «российских кукловодах». По версии официоза, Виктор Бабарико был протеже Москвы. Нынешний глава КГБ Белоруссии Иван Тертель публично обещал предоставить убедительные доказательства подобных инсинуаций.

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