Москва, , 13:07 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которого стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты 11 января лидерами России, Азербайджана и Армении. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 года в Москве», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что главы МИД РФ и Азербайджана провели обсуждение ряда актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что русский язык может быть признан вторым официальным языком в Нагорном Карабахе.