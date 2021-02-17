Ново-Огарево, Московская область, , 13:04 — REGNUM Власти России видят потребность в расширении вариантов использования маткапитала, но это предполагает решение ряда проблем, связанных с потенциальным мошенничеством. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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«По поводу маткапитала, к сожалению, очень много мошенничества у нас на этот счёт при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы», — заявил Путин.

«Мы подумаем и над этим», — отметил он.