Лима, , 13:05 — REGNUM В настоящее время политическую повестку Перу занимает скандал, связанный с вакцинами китайской фармацевтической компании Sinopharm, которые в обход очереди вводят известным перуанским политикам и влиятельным личностям. Об этом сообщила газета El País.

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Журналисты отмечают, что скандал, уже получивший название «вакцинагейт» по аналогии с известными событиями 1972 года в США, в считанные дни стал главной национальной темой. Все началось с того, когда перуанской прессе стало известно, что бывший президент Мартин Вискарра и его жена привились от COVID-19 данным препаратом.

Затем в скандал оказалась вовлечена министр иностранных дел Элизабет Астете, которая покинула свой пост, потому что скрыла свою иммунизацию от президента Франсиско Сагасти.

Сейчас список «тайно вакцинированных» перуанских политиков и других влиятельных персон, обнародованный в стране, насчитывает 460 человек, отмечают журналисты.