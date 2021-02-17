Ново-Огарево, Московская область, , 12:58 — REGNUM Волонтёры в России активно вовлекаются в различные сферы деятельности. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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«Мне очень приятно, что оно не просто набирает обороты и привлекает большее и большее количество людей, причём самых разных возрастов — прежде всего, конечно, молодых людей», — заявил Путин.

«Волонтёры идут в самые различные сферы деятельности, и идут туда, где их помощь особенно нужна, где люди нуждаются в дополнительной поддержке. И не только со стороны государства, но со стороны заинтересованных людей, у которых душа болит за те или иные проблемы и за решение их», — указал он.