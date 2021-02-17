Мадрид, , 14:44 — REGNUM Несколько минут назад в Конгрессе депутатов Испании завершился правительственный час, в рамках которого члены правительства и его председатель Педро Санчес отвечали на вопросы парламентариев. О главных событиях прошедшего заседания нижней палаты парламента рассказали журналисты газеты El País.

Так, премьер-министр Санчес заявил парламентариям, что Каталонии «нужен выход левых сил», который, по его словам, состоится через формирование «прогрессивного правительства во главе с представителями Социалистической партии Каталонии и муниципалитетов».

Председатель правительства Санчеса также вступил в перепалку с представителем «Вместе за Каталонию» Мириамой Ногерас. Со своей стороны Санчес настаивал на том, что проблема, существующая в Каталонии, является «конфликтом между самими жителями автономного сообщества». Премьер-министр страны подчеркнул, что теперь нужно сделать ставку на «воссоединение».

Однако на этом атаки Санчеса на партию не закончились. Он охарактеризовал «Вместе за Каталонию» как «консервативное» формирование, отдельные члены которого «сеют ксенофобию и ненависть». Именно такие представители могут быть приравнены к депутатам от праворадикальной партии «Вокс», отметил Санчес.