Кишинёв, , 12:57 — REGNUM Лидеры молдавского движения за объединение Румынии и Молдавии UNIREA потребовали от Кишинёва выслать из страны посла России Олега Васнецова. Текст обращения 16 февраля опубликовал лидер входящей в движение партии «Союз спасения Бессарабии», экс-министр окружающей среды Молдавии Валерий Мунтяну на своей странице в соцсети Facebook.

Российского посла обвинили в поддержке официальных мероприятий Тирасполя. По мнению членов UNIREA, Васнецов своими действиями якобы «подрывает» независимость Молдавии.

«Просим объявить Олега Васнецова персоной нон грата на территории Молдавии», — говорится в сообщении.

Напомним, Васнецов принял участие в заседании коллегии министерства иностранных дел Приднестровья, которое прошло 10 февраля. В МИД Молдавии отреагировали на это и призвали дипмиссии отказаться от участия в мероприятиях, организованных властями ПМР.

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