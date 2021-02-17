Москва, 17 февраля 2021, 12:49 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратил внимание президента РФ Владимира Путина на угрозу деградации политической системы в России.
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Так, парламентарий привел в пример опыт Мурманской области, где в нарушение федерального законодательства запрещают участие в выборах беспартийным.
«В Мурманской области обязывают, пошли дальше, прямое нарушение федерального закона, что участвовать в выборах должны только члены партии», — сообщил Миронов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.
По закону не менее 50% в списках любой партии должны быть членами партий, а 50% беспартийными, напомнил он.
«Я считаю, это, к сожалению, ведет к деградации политической системы, крепости, в основе которой лежат четыре парламентские партии», — отметил парламентарий.