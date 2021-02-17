Москва, , 12:46 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о блокировке телефонов в тюрьмах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Принятие закона позволит ликвидировать подпольные «кол-центры», жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди. Также оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Руководство территориальных органов уголовно-исполнительной системы наделяется полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

По данным 2020 года, с использованием средств мобильной связи в России совершается около 100 тыс. случаев мошенничества.

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