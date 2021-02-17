Махачкала, , 12:42 — REGNUM В Дагестане получил назначение на должность руководителя пресс-службы главы субъекта Низами Гаджибалаев. Указ об этом подписал 16 февраля врио главы республики Сергей Меликов.

О Низами Гаджибалаеве известно, что ему 32 года, он уроженец села Джемикент Дербенского района Дагестана. До назначения на пост пресс-секретаря работал с 2014 года в ТАСС.

Напомним, ранее пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан была реорганизована в пресс-службу главы Дагестана.

Стоит отметить, что днем ранее Сергей Меликов назначил начальником управления главы республики по информационной политике Рашида Закавова.