Киев, , 12:51 — REGNUM Госпереворот 2014 года стал одним из ключевых моментов «строительства» украинского государства. Об этом идёт речь в постановлении, принятом Верховной радой Украины 17 февраля, сообщил парламентский телеканал «Рада».

Документ №2739 поддержали 295 депутатов.

В постановлении также сказано, что память о «героических действиях» так называемой «Небесной сотни» является частью истории государства, а вина за утрату Украиной Крыма и Донбасса возлагается на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Верховная рада осудила только те противоправные действия, которые совершили в 2014 году сотрудники правоохранительных органов Украины, прокуроры и другие должностные лица. О преступлениях протестующих не сказано ни слова.

Постановление поддержали 200 представителей фракции «Слуга народа» из 245. Ситуацию прокомментировал юрист Андрей Портнов:

«Эта фракция уже голосовала за празднование памятных дат нацистских преступников и лиц, причастных к Холокосту. Абсолютно очевидно, что «Слуга народа» — это ещё одна партия «майдана» и у неё такое же будущее, как и у предыдущих», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, чьё правительство было свергнуто в 2014 году, заявил, что страну ожидает экономический коллапс.

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