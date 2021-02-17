Москва, , 12:42 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет.

Сейчас такой льготой могут воспользоваться только многодетные работники, чьи дети не старше 12 лет.

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